Tahir Kıran: Vedat Muriç gelmeyi düşünürse ilk beni arar

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Fenerbahçe'den önce Karadeniz ekibinde oynayan, kariyerine şu an Lazio'da devam eden Vedat Muriç hakkında konuştu.

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Çay TV'ye yaptığı açıklamada transfer sorusuna yanıt verdi.

Karadeniz ekibinde forma giyen Vedat Muriç ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Tahir Kıran, "Vedat Muriç ile sürekli görüşüyorum. Lazio'ya gittiğinden beri hiç diyalogum kesilmedi, ağabey kardeş gibiyiz. Vedat gelse 'Hayır' demem tabii ki. Vedat emin olun ki eğer kiralık gelmeyi düşünürse, ilk beni arar. Vedat, Fenerbahçe'ye giderken de ilk beni aradı." ifadelerini kullandı.





"TOPLANTIDA KARAR VERECEĞİZ"

Loicy Remy ile sorun yaşadıklarını belirten Tahir Kıran "Remy'i çok kazanmaya uğraştık ama anladığım kadarıyla başarılı olmadık, herhalde kafasında futbolu bitirdi. Hayırlısı diyelim. Pazartesi günü hocamızla yapacağımız toplantıda bir karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

"GÖKHAN'LA YENİ SÖZLEŞME YAPACAĞIZ"

Kaleci Gökhan Akkan'la ilgili konuşan Tahir Kıran, "Gökhan Akkan ile yeni sözleşme yapacağız. 3 yıllık daha yeni imza atılacak. Gökhan da çok hevesli. Kendisi Rizespor'dan bir tek şartla gider o da A milli takım kalecisi olması halinde." açıklamasını yaptı.