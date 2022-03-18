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    Tahir Kıran'dan Mbaye Diagne açıklaması

    Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray'ın kendilerine Mbaye Diagne'yi önerdiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 12:23
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    Tahir Kıran'dan Mbaye Diagne açıklaması

    Galatasaray 'ın sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne'yle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

    Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes transferi öncesi bir Galatasaraylı yöneticinin kendilerini aradığını ve Mbaye Diagne'yi teklif ettiğini belirtti.

    Tahir Kıran dan Mbaye Diagne açıklaması #1

    "MBAYE DIAGNE'Yİ SİZE VERELİM, BUZLARI ERİTELİM"

    Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferine yer açmak için Mbaye Diagne'yi Rizespor'a önerdiğini belirten başkan Kıran, "O gün de Galatasaray'dan bir yönetici, benim yöneticimi arıyor. Diyor ki; 'Buzları eritelim, Diagne'yi size verelim. Hem biz yer açalım hem de aramızdaki buz erisin. Biz yarın gidip Gedson Fernandes'i alacağız.' Biz adamı bitirmişiz, sabah uçak kalkıyor, Barcelona'ya gidiyor. Çok komikti." şeklinde konuştu.

    GALATASARAY TARİHİ TRANSFER ÇALIMI YEMİŞTİ

    Hatırlanacağı üzere Galatasaray ara transfer döneminde Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istemiş ancak Beşiktaş oyuncuyla yeni sezon için anlaşma sağlamıştı.

    Portekizli orta saha ardından sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'un yolunu tutmuştu.

    Tahir Kıran dan Mbaye Diagne açıklaması #2


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