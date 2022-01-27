Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, koronavirüse yakalandı.

Dün test yaptıran başkan Kıran'ın, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evinde dinlendiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TAHİR KIRAN KİMDİR?

Tahir Kıran aslen Rizelidir. İş adamı ve armatördür.

Doğum tarihi bilinmemekle birlikte birinci ve ikinci sınıfı Şişli Terakki İlkokulu'nda okudu. Daha sonra Şair Nedim İlköğretim Okulu'nda ilköğrenimini tamamladı. Ortakokul'u Tarhan Koleji'nde okudu. Kabataş Erkek Lisesi, Yıldız Koleji, Denizcilik Su Ürünleri Meslek Lisesi'yle birlikte öğrenimini tamamladı.1984 yılından itibaren denizcilik işleriyle uğraşmaya başladı.

Türkiye'nin en büyük deniz filolarından birine sahip olan Kıran Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı.Türkiye onu Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu sayesinde tanıdı.1999 - 2000 yıllarında Fenerbahçe Alt yapı Derneği'nde 2. Başkan olarak görev yaptı.

2002 - 2003 yıllarında Fenerbahçe Alt Yapı İcra Komitesi Başkanlığı yaptı. Sezon bitiminde görevini bitirip, 2006 Ocak ayında Federasyon Seçimlerinde Haluk Ulusoy'un listesinde yer aldı. 2008 yılında Futbol Federasyonu'nda Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile ters düşerek kulüpten ihraç edildi.

Şahsi web sitesinden Aziz Yıldırım'ın kulüp içinde usulsüz bir takım davranışlarda bulunduğunu iddia ettiği açıklamalar, Fenerbahçe camiasında ve taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Tahir Kıran, Rizespor başkanı olarak görevini sürdürmektedir.