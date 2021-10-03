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    Tahir Kıran'ın sözleri yeniden gündemde

    Tahir Kıran'ın sözleri yeniden gündemde

    Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın Galatasaray maçı öncesi söylediği "Sahaya gömeceğiz" sözleri yeniden gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 21:26
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 21:47
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    Galatasaray ile Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan sorunlar nedeniyle sorunlar yaşayan Rizespor'da başkan Tahir Kıran'ın sözleri de gündem olmuştu.

    "SAHAYA GÖMECEĞİZ" DEMİŞTİ

    Maçtan önce "Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim." diyerek taraftarların tepkisin çeken Tahir Kıran'a sarı-kırmızılılar sahada ders verdi.

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    "NE VAR BUNDA?" SÖZLERİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

    Maç öncesinde ortalığı karıştıran Başkan Tahir Kıran daha sonrasında yaptığı açıklamada ise "Sahaya gömeceğiz dedim. Ne var bunda?" ifadelerini kullanmıştı.

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    GALATASARAY'DAN GÖNDERME

    Müsabakayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar ise sosyal medyada rakiplerine göndermede bulunarak "Şimdi çay saati" paylaşımında bulundu.

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