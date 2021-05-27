Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira ödemesine karar verdi

Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira ödemesine karar verdi

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

Beşiktaş'ta, 2019 yılında 12 milyon lira ücretle 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı ile yollar 29 Ocak 2020'de ayrıldı. Kulüpten sadece yarım sezonluk ücretini alabildiğini belirten Avcı, 30 milyon liralık talepte bulunmuştu.

Ancak Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Avcı, yeni kulübüyle Beşiktaş ile olan sözleşmesinin süresinin çakıştığı döneme ait aradaki farkı talep etmişti.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş ile Abdullah Avcı arasındaki dava için kararını açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ 17 MİLYON 130 BİN TL ÖDEYECEK

Kurul, alınan karara göre Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin TL fesih tazminatı ile birlikte, 520 bin 200 TL yargılama giderini ödemesi yönünde karar vermişti.

Tahkim Kurulu da verilen kararı inceleyerek sonuca ulaştırdı. Kurul, Beşiktaş'ın Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi.