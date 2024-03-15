Tahkim Kurulu, Dursun Özbek ve Hasan Arat'ın para cezalarını onadı Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'a verilen para cezalarını onadı.

AA

Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek ve Hasan Arat'a kötü haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF)açıklamasına göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan verilen cezalara yapılan itirazları görüştü.

Cezalar onandı

Kurul, Dursun Özbek'in 439 bin, sarı-kırmızılı kulübün 320 bin lira, Hasan Arat ve siyah-beyazlı kulübün 400'er bin, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin 151 bin, sarı-lacivertli kulübün 522 bin liralık para cezalarını onanmasına hükmetti.

Tahkim Kurulu, Samsunsporlu futbolcu Marius Moundilmadji'nin 2 maç men cezası ile Rizespor Kulübü yöneticisi Hasan Türüt'ün 30 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin liralık para cezasını da onadı.

Kurul ayrıca 1. Lig temsilcilerinden Bodrum FK'ye verilen 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 136 bin liralık para cezası ile Bandırmaspor Sportif Direktörü Erkan Taşkıran'ın 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 liralık para cezasının onanmasını kararlaştırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)