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- Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'nun cezasını onadı
Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'nun cezasını onadı
- Haber Merkezi
- 19.11.2020 - 17:22
- Güncelleme : 19.11.2020 - 17:38
Gaziantep-Beşiktaş maçında rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Ersin Destanoğlu, 2 maç cezaya çarptırılmıştı.
Alınan bu karara itiraz eden Beşiktaş'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi.
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Tahkim, genç eldivene verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Ersin, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Ersin Destanoğlu ile ilgili PFDK'nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/291 - K.2020-2021/377 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Ersin Destanoğlu'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."