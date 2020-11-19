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    Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'nun cezasını onadı

    Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'nun cezasını onadı

    Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Genç kaleci, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 17:22
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 17:38
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    Gaziantep-Beşiktaş maçında rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Ersin Destanoğlu, 2 maç cezaya çarptırılmıştı.

    Alınan bu karara itiraz eden Beşiktaş'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi.

    Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu nun cezasını onadı #1

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    Tahkim, genç eldivene verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Ersin, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Ersin Destanoğlu ile ilgili PFDK'nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/291 - K.2020-2021/377 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Ersin Destanoğlu'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

    Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu nun cezasını onadı #2


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