Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı.

Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a verilen 30 bin TL para cezası kararını onadı.

Kurul ayrıca, yönetici Rezan Epözdemir'e verilen toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezasına yapılan itirazı kabul etti ve cezayı kaldırdı.

"BAŞVURUNUN REDDİ İLE CEZASININ ONANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim’in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; tedbire uymama eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve Futbol Disiplin Talimatı’nın 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, cezaların birleştirilmesi suretiyle Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim’in çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 5 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 29.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. başkanı Burak Elmas’ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

REZAN EPÖZDEMİR'E 3 AY 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. idarecisi Rezan Epözdemir’in müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. idarecisi Rezan Epözdemir’in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36/1-b maddesi uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. idarecisi Rezan Epözdemir’in müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca verilen 3 ay hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına oyçokluğu ile, karar verilmiştir."