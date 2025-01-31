Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen cezayı onadı

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdiğini duyurmuştu.

Bu kulüpler arasında bulunan Fenerbahçe ile ilgili Tahkim Kurulu aldığı kararı duyurdu.

PARA CEZASI ONANDI

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından çeşitli gerekçelerle Fenerbahçe Kulübüne verilen toplam 1 milyon 311 bin liralık para cezasını onadığı belirtildi.