Euro
9.9722
0.49%
Dolar
8.3984
0.6%
Altın
489.06
0.48%
Borsa
1.409
0.65%
Bitcoin
320.812
-1.53%
EXEN Coin
23.47
-1.38%
27ºC
İstanbul
Açık 27 C
    Tahkim Kurulu Galatasaray'ı reddetti

    Tahkim Kurulu Galatasaray'ı reddetti

    Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarını oy çokluğuyla kabul etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 23:30
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 23:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray kulübü Oğulcan Çağlayan'ın lisansının vize ve tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için TFF'ye başvurmuştu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarını oy çokluğuyla kabul etmedi.

    OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ

    TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Galatasaray ve futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarının reddine, oy çokluğu ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Tahkim Kurulu Galatasaray ı reddetti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir