Tahkim Kurulu Galatasaray'ı reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarını oy çokluğuyla kabul etmedi.

Galatasaray kulübü Oğulcan Çağlayan'ın lisansının vize ve tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için TFF'ye başvurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarını oy çokluğuyla kabul etmedi.

OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Galatasaray ve futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarının reddine, oy çokluğu ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.