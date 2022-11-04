Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın başvurularını reddetti

Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübünün teknik direktör Okan Buruk ile kulübe verilen para cezalarına yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübünün teknik direktör Okan Buruk ile kulübe verilen para cezalarına yaptığı itirazı reddetti.

Tahkim Kurulu, cezaları onadı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Okan Buruk'a toplam 52 bin lira, sarı-kırmızı kulübe de toplam 256 bin lira verdiği para cezalarına yapılan itirazları da görüştü.

Kurul, söz konusu cezalarda sübut, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına hükmederek, PFDK'nin kararlarını onadı.