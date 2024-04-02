Tahkim Kurulu kararını verdi! Günay Güvenç'in cezası onandı

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının müsabaka hakemine hakaret ettiği gerekçesiyle ceza alan Günay Güvenç için karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre kurul, sarı-kırmızılı kulübün Günay'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezasına yaptığı itirazı görüştü.

Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nın kararının onanmasına hükmetti.

"Kararın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Günay Güvenç'in PFDK'nın 29.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1004 - K.2023-2024/1262 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Günay Güvenç'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT'nin 13. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.