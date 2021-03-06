Tahkim Kurulu, Mohamed'in cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Mostafa Mohammed'e verilen 1 maçlık cezayı onadı.

Galatasaray Kulübü, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mostafa Mohamed'e ceza verilmemesi için TFF'ye başvurmuştu.

PFDK, oyuncuya 1 maç ceza verince konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Kurul cezanın onandığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile ilgili PFDK’nın 05.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 - K.2020-2021/956 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla hakkında müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine dair verilen PFDK kararında usul ve esas bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla’nın rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğeaykırıhareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, erteleme talebinin de reddine oybirliği ile karar verilmiştir.