Tahkim Kurulu, Sofiane Feghouli'nin 5 maçlık cezasını onadı Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza verilen Fatih Karagümrüklü Sofiane Feghouli'ye indirim uygulanmadı. Cezayirli futbolcunun cezasının onandığı belirtildi.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Fatih Karagümrük forması giyen Sofiane Feghouli'ye verilen 5 maçlık cezayı onadı.

TFF'den yapılan açılmada, Feghouli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 2 maç, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 resmi maçtan men cezasının oybirliğiyle onandığı belirtildi.

Para cezası da onandı

Feghouli'ye ayrıca toplamda verilen 65 bin lira para cezasının da onandığı ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)