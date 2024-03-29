Tahkim Kurulu'ndan Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın başvurularına ret! Tahkim Kurulu, hakemler Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın klasman terfi listesine yapmış oldukları itirazların reddedildiğini açıkladı.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, hakem Hüseyin Göçek ile Suat Arslanboğa'nın devre arası hakem terfi listesine yaptığı itirazı reddetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 3 Ocak'ta yayımlanan devre arası hakem listesinde yer almayan Göçek ile Arslanboğa'nın itirazlarının kabul edilmediği belirtildi.

Hakem listesinde yer almadılar

Sezon başında kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edeceği duyurulan Hüseyin Göçek ile Arslanboğa, devre arası hakem listesinde yer almamıştı.

Göçek, son olarak 26 Kasım'da oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında, Arslanboğa ise 12 Kasım'da yapılan Adana Demirspor-Fenerbahçe müsabakasında VAR hakemi olarak görev almıştı.

Dursun Özbek'in cezası onandı

Galatasaray'a ve başkan Dursun Özbek'e 11 Mart'ta sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayınlanan beyanlarda hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle uygulanan 400'er bin lira para cezasının onandığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)