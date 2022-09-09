Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza kararı

Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından kırmızı kart gören Josef de Souza bir maç ceza almıştı. Siyah-Beyazlılar bu cezaya itiraz etse de Tahkim Kurulu, başvuruyu reddettiğini duyurdu.

Süper Lig 'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü- Beşiktaş karşılaşmasının son düdüğünün ardından bir sarı-lacivertli taraftar sahaya atlamış ve siyah-beyazlı futbolcular Salih Uçan ile Cenk Tosun'a saldırmıştı.

Bu saldırı sonrasında da takım kaptanı Josef de Souza saldırganı arkadaşlarının yanından uzaklaştırmıştı.

Tahkim Kurulu itirazı reddetti

PFDK, Josef'e gördüğü kırmızı karttan dolayı 1 maç ceza vermişti. Siyah-beyazlılar, kartın haksız olduğu gerekçesiyle Tahkim'e başvurdu fakat Tahkim Kurulu, Brezilyalı oyuncu için yapılan itirazı reddettiğini açıkladı.

Başakşehir maçında sahada yok

Böylece tecrübeli oyuncu pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçında görev yapamayacak.