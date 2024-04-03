Tahkim Kurulu'ndan Oosterwolde ve İrfan Can açıklaması TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın Adana Demirspor maçında oynayabileceğini ve cezalarla ilgili kararın daha sonra inceleneceğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı.

PFDK; Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verdi.

Kurul, bordo-mavili takımın antrenörü Egemen Korkmaz'a bir maç ceza verirken, Osayi-Samuel'e ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

İtiraz daha sonra incelenecek

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Tahkim Kurulu, birer maçtan men edilen Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın cezalarının durdurulduğunu ve yapılan itirazın daha sonra inceleneceğini açıkladı.

Böylelikle iki futbolcu da Adana Demirspor maçında forma giyebilecek.

İşte yapılan o açıklama:

TFF Tahkim Kurulu 03 Nisan günlü (23) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)



1. E.2024/183 – K.2024/174



Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile ilgili PFDK'nın 03.04.2024 tarihli kısa kararına itirazı incelendi. PFDK'nın itiraza konu edilen kısa kararını saat 14:30 civarında ilan ettiği, Fenerbahçe A.Ş. tarafından Tahkim Kurulu'na saat 15:41'de sunulan dilekçe ile bugün (03.04.2024) saat 20:30'da Fenerbahçe A.Ş. - Yukatel Adana Demirspor A.Ş. müsabakasının bulunması ve futbolcuları hakkında 1 resmi müsabakadan men cezası tayin olunması nedeniyle ivedi şekilde toplanılmasının talep edildiği görülmüştür.

Başvuru dilekçesinde, ayrıntılı itiraz dilekçesinin daha sonra sunulacağının bildirildiği; müteakiben saat 16:41'de sunulan dilekçe ile PFDK'nın gerekçeli kararının taraflarına henüz ulaşmadığının, bu hususun adil savunma hakkını ihlal edeceğinin belirtildiği, tüm savunma hakları saklı kalmak kaydıyla bugün (03.04.2024) saat 20:30'da oynanacak Fenerbahçe A.Ş. - Yukatel Adana Demirspor A.Ş. müsabakası nazara alınarak bu müsabaka ile iki futbolcunun cezalarının infazının gerçekleşmiş olacağından telafisi imkansız bir zarara sebebiyet vereceği iddiası ile cezanın infazı bakımından TFF Tahkim Kurulu Talimatı'nın 20. maddesi kapsamında ivedilikle uygulamanın durdurulmasının karara bağlanmasının talep edildiği görülmüştür. Yapılan müzakere neticesinde;