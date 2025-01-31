Takım arkadaşına vuran Stephane Bahoken'in cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.
Kurul, Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziki saldırıda bulunan Kayserisporlu Stephane Bahoken'e 3 maç men cezası verdi.
Kayserispor da yaşanan olay sonrası Bahoken'i kadro dışı bırakmıştı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
PFDK'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu STEPHANE CEDRIC BAHOKEN'ın, kendi takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir.
NE OLMUŞTU?
Süper Lig'de Sivasspor ile Kayserispor arasında yaşanan maçta ilginç bir olay yaşandı.
Kayserispor'da Bahoken, yaşanan tartışma sonrası takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulundu.
Hakem Burak Pakkan, bu müdahale sonrası Bahoken'e kırmızı kart gösterdi.
25. DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Kayserispor, Bahoken'in 25. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
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