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    Takım arkadaşlarından Harun Tekin’e destek

    Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasında takım arkadaşları Harun Tekin’e destek verdiler.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 14:33
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    Takım arkadaşlarından Harun Tekin’e destek

    Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

    Karşılaşmada kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertli ekipte maç sonrası soyunma odasında takım arkadaşları Harun Tekin’e destek verdi.

    “ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARI SEN ALACAKSIN”

    "Şampiyonluk yarışında finali birlikte göğüsleyeceğiz." ifadelerini kullanan futbolcu grubu, Harun’a "Biz bir takımız, birbirimiz için savaşacağız! Önümüzdeki maçları sen alacaksın." diyerek motive etti.

    Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Harun ile özel olarak görüştü ve futbolda böyle şanssız maçların olabileceğini, ancak geçmişi ve kariyeri ile tecrübeli eldivene güvendiğini ve yanında olduğunu söyledi.

    Takım arkadaşlarından Harun Tekin’e destek #1

    Takım arkadaşlarından Harun Tekin’e destek #2

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