Takım sahada 10 kişi kaldı! Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sakatlandı

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Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1'lik skorla yendi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Fenerbahçe, büyük şanssızlıklar yaşadı.

Maç sırasında Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ı sakatlık nedeniyle kaybeden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Becao'dan geldi.

FENERBAHÇE, 10 KİŞİ OYNAMAK ZORUNDA KALDI

Brezilyalı oyuncu 78. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı.

Fenerbahçe, 5 değişiklik hakkını da kullandığı için oyunun kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Başakşehir'de de Ba, 45+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.