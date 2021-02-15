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Takımların kazandıkları penaltı sayıları
- Haber Merkezi
- 15.02.2021 - 09:27
- Güncelleme : 15.02.2021 - 10:12
Dün oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçında verilen ve verilmeyen penaltı kararları tartışılmaya devam ediliyor.
25. hafta maçları iki karşılaşma dışında tamamlanırken, Galatasaray puan durumunda olduğu gibi penaltı istatistiğinde de zirvede yer aldı.
Şu ana kadar 10 kez penaltı kazanan sarı-kırmızılılar, atışların hepsini gole çevirmeyi başardı.
Falcao: 4'te 4
Diagne: 3'te 3
Mohamed: 2'de 2
Babel: 1'de 1
KASIMPAŞA SON SIRADA
Galatasaray maçında penaltısının verilmediğini iddia eden Kasımpaşa ise, şimdiye kadar sadece 1 kez penaltı kazandı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
İşte penaltı sıralaması:
Galatasaray: 10
Rizespor: 9
Fenerbahçe: 8
Karagümrük: 7
Beşiktaş: 7
Gaziantep: 7
Alanyaspor: 6
Konyaspor: 6
Yeni Malatyaspor: 6
Sivasspor: 5
Gençlerbirliği: 5
Başakşehir: 4
Ankaragücü: 4
Hatayspor: 4
Kayserispor: 3
Denizlispor: 3
Erzurumspor: 3
Göztepe: 3
Trabzonspor: 2
Antalyaspor: 1
Kasımpaşa: 1