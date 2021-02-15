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Takımların kazandıkları penaltı sayıları

Takımların kazandıkları penaltı sayıları

25. hafta maçlarının oynandığı Süper Lig'de, şu zamana kadar en çok penaltıyı (10) Galatasaray kazandı. 1 kez penaltı kullanan Kasımpaşa ise sonuncu sırada.