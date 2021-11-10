Talisca, kulübüyle ayrılma noktasına geldi

Beşiktaş Anderson Talisca’yı yeniden gündemine aldı. Brezilyalı oyuncunun Al Nassr kulübünden ayrılması halinde siyah beyazlılar temaslara başlayacak.

Beşiktaş Kulübü, Anderson Talisca’nın durumunu yakından takip ediyor.

Suudi Arabistan’ın Al Nassr kulübünde yaşanan mali problemler, Brezilyalı oyuncuyu kulübünden ayrılma aşamasına getirdi.

AYRILIRSA BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRECEK

27 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında sözleşmesini feshetmesi halinde siyah beyazlılar devreye girecek. Yönetim kurulu, Talisca konusunda Josef de Souza transferindeki gibi hareket etmeyi planlıyor.

Al Ahli’de forma giyen Souza, kulübünün mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle serbest kalmış ve Beşiktaş’a transfer olmuştu.

Talisca’nın Al Nassr ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Suudi Arabistan ekibi ile 12 maça çıkan Talisca, 6 gol attı.

FENERBAHÇE İDDİASI

Geçtiğimiz haftalarda Arap basını, Al-Nassr'da problem yaşayan Anderson Talisca'nın Fenerbahçe’ye gidebileceğini iddia etmişti.

Yapılan haberlerde Talisca'nın; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş içinden sarı-lacivertlilere daha yakın olduğu vurgulanırken, "Türkiye'de çıkan haberler doğru. Talisca ayrılacak. Büyük ihtimalle gideceği kulüp de Fenerbahçe olacak." iddiasında bulunulmuştu.