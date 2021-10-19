Talisca ve Aboubakar, Al-Nassr'da parlıyor

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, şimdilerde beraber top koşturdukları Al Nassr'da sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş'ın iki eski futbolcusu Anderson Talisca ile Vincent Aboubakar birlikte Al-Nassr'da top koşturuyor.

İKİSİ 9 GOL ATTI

Takım arkadaşı olan ikili, şimdiye dek 8 maça çıktı ve 9 kez ağları havalandırdı. Aboubakar 8 maçta 4 gol kaydederken, Talisca ise 5 gol 3 asiste imza attı.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta pay sahibiydi. Son 10 hafta sakatlığı nedeniyle oynamamasına rağmen önemli golle atan Kamerunlu, sezon sonu Al Nassr'ın yolunu tutmuştu.

"BİR GÜN BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYORUM"

Talisca, geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir açıklamalarda bulunmuştu. Talisca, günün birinde Beşiktaş'ta yeniden oynamak istediğini belirterek, "Orada çok mutluydum. Günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum." sözlerini kullanmıştı.

ABOUBAKAR'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2016-17 ve 2020-2021 döneminde Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar, siyah-beyazlı forma ile 67 maçta 35 gol attı ve 9 asist yaptı. Kamerunlu futbolcu Beşiktaş forması ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye kupası kazandı.

TALISCA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta top koşturan Talisca, 80 maçta 37 gol kaydedip 14 asist yaptı. Brezilyalı futbolcu Beşiktaş forması ile 1 kez Süper Lig kupası kazandı.