Talisca'nın İstanbul'a geldiği uçağı 20 bine yakın taraftar takip etti

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Fenerbahçe, uzun zamandır transfer gündeminde olan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile nihayet anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a geldi.

TALISCA FENERBAHÇE'DE

Al Nassr ile olan sözleşmesini fesheden deneyimli oyuncu, Fenerbahçe ile resmi temasların ardından anlaşmayı tamamladı. Sarı-lacivertli kulüp de transfer görüşmelerinin başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

UÇAĞINI 20 BİNE YAKIN TARAFTAR TAKİP ETTİ

Yıldız oyuncunun uçağının İstanbul yolculuğunu Live Flight Tracker sitesinden 16 binin üzerinde taraftar takip etti.



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İSTANBUL'DA COŞKULU KARŞILAMA

Talisca, transfer sürecini tamamlamak için bugün saat 21.00’de İstanbul’a iniş yaptı. Taraftarlar, yıldız futbolcuyu havalimanında büyük bir coşkuyla karşıladı.

SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI RESMİ İMZA

Brezilyalı yıldızın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Fenerbahçe'ye resmi olarak katılması bekleniyor. Talisca’nın gelişi, sarı-lacivertlilerin hücum gücüne önemli bir katkı sağlayacak.