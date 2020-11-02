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    Tamer Tuna: Trabzonspor yönetiminde adım geçiyor

    Tamer Tuna: Trabzonspor yönetiminde adım geçiyor

    Adı Trabzonspor ile anılan 44 yaşındaki teknik direktör Tamer Tuna, resmi teklif gelmesi halinde hiç düşünmeden kabul edeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 11:09
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 12:34
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    Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Fatih Tekke, Şota ve Tolunay Kaskas ile birlikte teknik direktörlük için adı geçen isimlerden biri de Antalyaspor ile yollarını ayıran Tamer Tuna.

    Fanatik gazetesine konuşan Tuna, teklif gelmesi halinde hiç düşünmeden kabul edeceğini söyledi.

    "ADIMIN GEÇTİĞİNİ BİLİYORUM"

    Tuna, “Bana gelen direkt bir teklif olmadı. Sadece yönetim içinde adımın geçtiğini biliyorum. Şu an bunu söyleyebilirim. Trabzonspor benim eski kulübüm. O formayı büyük bir onurla giydim. Gel derlerse elbette düşünmeden giderim." dedi.

    Bu sözlerin ardından gözler yönetime çevrilirken, Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da hafta içinde yeni hocanın belirlenmesi bekleniyor.

    Tamer Tuna: Trabzonspor yönetiminde adım geçiyor #1

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