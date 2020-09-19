Dolar
7.5555
0.1166%
Euro
8.9623
0.0938%
Altın
1950.56
0.3276%
Borsa
1111.96
0.117%
G. Altın
473.93
0.468%
Bitcoin
82990.94
0.4052%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Tamer Tuna'dan Beşiktaş'a Sangare iması

    Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi yayıncı kuruluşa röportaj veren Tamer Tuna, siyah-beyazlıların yeniden test istemesine imalı bir cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 18:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tamer Tuna'dan Beşiktaş'a Sangare iması

    Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna, Beşiktaş'ın koronavirüs testinin tekrarını istemesinin "başka sebeplerden" kaynaklanabileceğini ifade ederek; Antalyaspor - Beşiktaş arasında yaşanan Nazım Sangare krizini ima etti.

    20 KEZ TESTE GİRDİK

    Antalyaspor'un 20 kez koronavirüs testine girdiğini belirten Tuna, "Dün ile birlikte 20. testimiz oldu. Dün yaptırdığımız 3 test oldu. Şüpheli durum olduğu için tekrar test yaptırdık, konu bundan ibaret. Sonucu tam almadan direkt muhalefet ile bu noktadayız" dedi.

    Tamer Tuna dan Beşiktaş a Sangare iması #1

    HEPİMİZİN AİLESİ VAR

    Futbol, sağlıktan daha önemli olmadığının altını çizen Tuna, "Bu maça gelmek çok önemli değil. Ne oyuncularımızın ailelerin, ne bulunduğumuz alanlardaki insanların sağlığından önemli değil. Hiçbirinde bugüne kadar pozitif vakaya rastlanmadı. İnşallah sezon sonuna kadar rastlanmayacaktır" şeklinde konuştu.

    BAŞKA ŞEYLER VAR

    Beşiktaş'ın koronavirüs testinin tekrarını istemesinin iki kulüp arasında yaşanan Nazım Sangare krizinden kaynaklanabileceğini ima eden Tuna, "Beşiktaş'ta güzel zamanlar geçirdim, çok büyük camia. Burada test istiyorlar, inanın ki yapılabilir. Federasyon ister, olur ama yöntemi, yolu, uygulaması böyle mi, tartışılabilir. Kulüpler arasında başka konulardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle tereddüt edilebilir. 3 test olduk, ne oyuncularımızda ne ekipte vakaya rastlanmadı" dedi.

    Tamer Tuna dan Beşiktaş a Sangare iması #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir