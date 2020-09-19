Tamer Tuna'dan Beşiktaş'a Sangare iması

Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi yayıncı kuruluşa röportaj veren Tamer Tuna, siyah-beyazlıların yeniden test istemesine imalı bir cevap verdi.

Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna, Beşiktaş'ın koronavirüs testinin tekrarını istemesinin "başka sebeplerden" kaynaklanabileceğini ifade ederek; Antalyaspor - Beşiktaş arasında yaşanan Nazım Sangare krizini ima etti.

20 KEZ TESTE GİRDİK

Antalyaspor'un 20 kez koronavirüs testine girdiğini belirten Tuna, "Dün ile birlikte 20. testimiz oldu. Dün yaptırdığımız 3 test oldu. Şüpheli durum olduğu için tekrar test yaptırdık, konu bundan ibaret. Sonucu tam almadan direkt muhalefet ile bu noktadayız" dedi.

HEPİMİZİN AİLESİ VAR

Futbol, sağlıktan daha önemli olmadığının altını çizen Tuna, "Bu maça gelmek çok önemli değil. Ne oyuncularımızın ailelerin, ne bulunduğumuz alanlardaki insanların sağlığından önemli değil. Hiçbirinde bugüne kadar pozitif vakaya rastlanmadı. İnşallah sezon sonuna kadar rastlanmayacaktır" şeklinde konuştu.

BAŞKA ŞEYLER VAR

Beşiktaş'ın koronavirüs testinin tekrarını istemesinin iki kulüp arasında yaşanan Nazım Sangare krizinden kaynaklanabileceğini ima eden Tuna, "Beşiktaş'ta güzel zamanlar geçirdim, çok büyük camia. Burada test istiyorlar, inanın ki yapılabilir. Federasyon ister, olur ama yöntemi, yolu, uygulaması böyle mi, tartışılabilir. Kulüpler arasında başka konulardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle tereddüt edilebilir. 3 test olduk, ne oyuncularımızda ne ekipte vakaya rastlanmadı" dedi.