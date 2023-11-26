Tanguy Ndombele, Alanyaspor karşısında iyi bir görüntü çizdi Fazla kiloları nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan Tanguy Ndombele, milli arada özel çalışma programıyla fit bir görüntüye kavuştu. Yeni görüntüsüyle ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkan orta saha oyuncusu, başarılı bir performans sergiledi.

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Süper Lig 13. hafta maçında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 4-0 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 37. dakikada Icardi, 45 ve 59. dakikalarda Mertens ve 70. dakikada Zaha attı.

Hatayspor yenilgisi sonrası milli aradan farklı galibiyetle lige dönen Galatasaray, puanını 34'e çıkardı. Art arda 5. mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.

Alanyaspor maçında ümit verdi

Bu maça ise ilk 11'de başlayan ve formunu yavaş yavaş bulan Tanguy Ndombele performansıyla ümit verdi.

Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kiralık olarak kadroya katılan orta saha oyuncusu, büyük umutlarla geldiği sarı-kırmızılı takımda beklentilerin bir hayli gerisinde kalmıştı.

Milli arada kilo verdi

Fazla kiloları nedeniyle sosyal medya sık sık eleştiri alan 26 yaşındaki futbolcu, oyun olarak etkisiz kalmasının ardından milli ara döneminde çalışmalarına hız verdi.

Arayı iyi bir şekilde değerlendiren Fransız oyuncunun özel bir program kullandığı ve fazla kilolarından kurtulup, formuna kavuştuğu öğrenildi.

Okan Buruk forma şansı verecek

Alanyaspor karşısında da başarılı bir görüntü ortaya koyan Ndombele'nin önümüzdeki maçlarda da şans bulacağı öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un yıldız isme forma vereceği belirtildi.

Galatasaray ile 8 maça çıkan Tanguy Ndombele, skor katkısı yapmazken, 213 dakika sahada kaldı.