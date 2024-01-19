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Tanguy Ndombele'nin kiloları sosyal medyaya damga vurdu

Tanguy Ndombele'nin kiloları sosyal medyaya damga vurdu Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Tanguy Ndombele, Ümraniyespor maçındaki görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Oyuncunun Tottenham forması giyerkenki fotoğrafıyla şimdiki hali arasındaki fark ise şaşırttı.