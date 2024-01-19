Tanguy Ndombele'nin kiloları sosyal medyaya damga vurdu

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Galatasaray, Türkiye Kupası 5. turunda sahasında konuk ettiği 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Tete, Abdülkerim Bardakcı ve penaltıdan Halil Dervişoğlu kaydetti.
Öte yandan Tanguy Ndombele'nin maçtaki görüntüsü, sosyal medyaya damgasını vurdu.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Ndombele, 63. dakikada oyuna dahil olurken, kilolarıyla gündeme gelen futbolcunun içlik giydiği tarzı ise viral oldu.
Deneyimli futbolcunun fazla kilolarından kurtulamaması ise taraftarın tepkisini çekti.
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