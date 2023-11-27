Tanguy Ndombele'yi görenler şaşırıyor! Tığ gibi oldu... Galatasaray'ın Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele, eleştirilerden etkilendi. Fransız yıldız, Okan Buruk ve Erden Timur ile yaptığı toplantıda, "Kendimi göstereceğim" dedi.

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Galatasaray'da kiloları ile gündeme gelen ve düzenli forma şansı bulamayan Tanguy Ndombele, hakkında söylenenleri haksız çıkarmaya karar verdi...

Bu sezon yeni transferler arasında en geride kalan isim Tanguy Ndombele oldu.

Fransız oyuncu ayrılığın kıyısında dolaşırken, milli ara son şansı olarak gösterildi. Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur bu süreçte Ndombele ile özel görüşmeler yaptı.

"Devre arasında gitmeyi düşünmüyorum"

"Bir an önce toparlanmalısın" mesajını alan Fransız orta saha, hem hocası Buruk'a hem de Timur'a, "Devre arasında Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Kendimi göstereceğim ve takımda kalacağım." diyerek sosyal medyada hakkında çıkan eleştirilere cevap vereceğini söyledi.

3.5 kilo verdi

Beslenmesine dikkat eden Ndombele, iki haftada 3 buçuk kilo verdi. Antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle Alanyaspor maçında ilk 11'e giren 26 yaşındaki futbolcu, performansı ile de sınıfı geçti.