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    Tanju Çolak: Fenerbahçe'ye ağlayarak gittim

    Tanju Çolak: Fenerbahçe'ye ağlayarak gittim

    Türk futbolunun altın ayakkabılı gol kralı Tanju Çolak, Galatasaray seçimlerinde konuştu. Çolak, futbolculuk döneminde Fenerbahçe'ye gitmek istemediğini söyledi.
    • 11.06.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 14:03
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    Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Tanju Çolak, Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda flaş açıklamalarda bulundu.

    İlk defa oy kullandığını söyleyen Çolak, "Galatasaray için bize de düşen görev varsa, 7/24 yapmaya hazırım. 18 yıllık üyeyim. İlk defa gelip oy atıyorum. Çünkü Galatasaray için önemli bir gün. Taraftar için şampiyonluğa oynayan iyi bir takım önemli. Galatasaray'da bunu yapacak güç, taraftar, para var. Başarılı olanı alkışlarız. Başarısız için gereken yapılır." dedi.

    Tanju Çolak: Fenerbahçe ye ağlayarak gittim #1

    "Fenerbahçe'ye ağlayarak gittim"

    Fenerbahçe'de oynadığı dönem ile ilgili de konuşan Çolak, "Fenerbahçe'ye ağlayarak gittim, gitmemek için direndim. Fenerbahçe'de bile 'Ben Galatasaraylıyım, işinize gelirse' dedim. Hiç kimse konuşmasın. Ben böyle bir Galatasaraylıyım. Kimse hava yapmasın." ifadelerini kullandı.

    Tanju Çolak: Fenerbahçe ye ağlayarak gittim #2


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