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- Tanju Çolak'ın koronavirüs testi pozitif
Tanju Çolak'ın koronavirüs testi pozitif
Türk futbolunun önemli golcülerinden biri olan Tanju Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 11:10
- Güncelleme : 02.12.2020 - 11:23
Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giymiş olan eski futbolcu Tanju Çolak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını Instagram hesabından açıkladı.
"SAĞLIK DURUMUM İYİ"
Çolak, ateş ve halisizlik nedeniyle gittiği hastanede yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını duyururken sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.