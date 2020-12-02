Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.765
0.84%
EXEN Coin
11.52
4.34%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Tanju Çolak'ın koronavirüs testi pozitif

    Türk futbolunun önemli golcülerinden biri olan Tanju Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 11:10
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 11:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tanju Çolak'ın koronavirüs testi pozitif

    Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giymiş olan eski futbolcu Tanju Çolak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını Instagram hesabından açıkladı.

    "SAĞLIK DURUMUM İYİ"

    Çolak, ateş ve halisizlik nedeniyle gittiği hastanede yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını duyururken sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

    Tanju Çolak ın koronavirüs testi pozitif #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir