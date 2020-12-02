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Tanju Çolak'ın koronavirüs testi pozitif

Tanju Çolak'ın koronavirüs testi pozitif

Türk futbolunun önemli golcülerinden biri olan Tanju Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.