Tanju Çolak'tan Ensonhaber'e bomba açıklamalar: İsmail Kartal yeteneksiz, Mert Hakan kabadayı Galatasaray ve Fenerbahçe'de futbol oynayan 3 ayrı kulüpte 5 kez gol kralı ünvanını elde eden Tanju Çolak, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi İsmail Kartal ve Mert Hakan Yandaş hakkında çok konuşulacak sözlere imza attı.

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ensonhaber.com

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Türk futbolunun altın ayakkabılı efsane golcüsü Tanju Çolak, Ensonhaber YouTube kanalında her hafta olduğu gibi Süper Lig gündemini kendi deyimiyle "bam bam bam" yorumlamaya devam ediyor.

Mert Hakan Yandaş'ın hakem Kadir Sağlam'ı devre arasında "Buradan çıkamazsın" şeklinde tehdit etmesi üzerine yorum yapan Tanju Çolak, "Çok çirkin." ifadelerini kullandı.

"Çok terbiyesizce"

Futbolun efsane ismi, Mert Hakan'ı ve hakem Kadir Sağlam'ı hedef alarak. "Çok yanlış, çok terbiyesizce... Hakem duymasına rağmen karşılığını verip, kartını kullanamıyorsa FIFA kokartını takmayacak. FIFA hakemisin sen ya, Türkiye'de 5-6 tane var... Kadir Hoca yüzüne karşı tehdit ediyorlar, bu çirkin söylemler Türk kamuoyunu çileden çıkaracak şeyler bunlar." dedi.

Mert Hakan tam bir kabadayı. Futbol harici her şeyi yapıyor, rakibin futbolcusunu yerden (sertçe) kaldırıyor, hakemi tehdit ediyor, sahanın ortasında Edin Dzeko ile tartışıp, kavga ediyor; Dzeko'nun centilmenliğine karşı 'nasıl bunu yaparsın?' diyor. Bu cüret nedir ya, sen kimsin? Bundaki hava nedir ya birader sen kabadayı mısın? Ama İsmail Hoca buna her şeye rağmen şans veriyor.

"Rakiplere karşı sevimsizleşiyorlar"

Rakiplerin Fenerbahçe'ye daha sert ve istekli oynamasını da buna bağlayan Tanju Çolak, şunları söyledi:

Bu tavır ve davranışlardan dolayı sevimsizleşme başlıyor, destek ortadan kalkıyor. Buna iyi bakmak lazım.

"İsmail Kartal yeteneksiz"

İsmail Kartal korkak bir hoca. Defans ağırlıklı oynatan bir hoca karakteri var. Yani hep 4-2-3-1 oynatıyor. 4-4-2 veya 4-3-3'e geçebilecek bir yeteneği yok. Ama bunları söylemem lazım. İçimdeki ukde bu taraftarın da sesi. İsmail Kartal bu takıma hafif geliyor.

"Fenerbahçe, Trabzon'da kazanamaz"

Öte yandan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için de konuşan Çolak, bordo-mavili takımın taraftarına bu sezonu affettirmek için sarı-lacivertlilere karşı galip gelmesi gerektiğini savundu.

Skor hakkında net konuşmayan duayen futbol adamı, maçın iki ihtimalli geçeceğini belirterek, "Ya Trabzonspor yener ya da berabere biter." diyerek tahminini tamamladı.