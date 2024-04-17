Tanju Çolak'tan Kerem Aktürkoğlu sözleri: Bu futbolla Galatasaray'ın oyuncusu değilsin

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Ensonhaber.com YouTube kanalında yorumculuk yapan; Türk futbol tarihinin en önemli golcülerinden Tanju Çolak, Galatasaray'ın Alanyaspor maçını yorumladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk şanslarını değerlendiren ünlü isim, Kerem Aktürkoğlu'nu ise eleştirdi.

Trabzonspor'a attığı gollerden sonra dikine bir düşüş gösteren Kerem Aktürkoğlu var. Yapma Kerem kendine gel! Kötü oynuyorsun, ben oynatmam. O kadar çıtkırıldımsın ki, hep geriye oynuyorsun, geride bir şey yok. Kabul edilebilir değil, böyle oynarsan sen Galatasaray'ın oyuncusu değilsin.