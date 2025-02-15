Tanju Çolak'tan olay sözler: AZ Alkmaar'ı eleyin, saçlarımı sıfıra vurduracağım

Haber Merkezi

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Tanju Çolak, Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenildiği maçı yorumladı.

Kulp adlı YouTube kanalında gündeme dair konuşan Çolak, futbolcuların yeterince mücadele etmediğini söylerken, 1988 yılında oynanan Neuchatel - Galatasaray eşleşmesini örnek gösterdi.

Deplasmanda 3-0 yenilen sarı-kırmızılılar İstanbul'da maçı 5-0 kazanarak turu atlamıştı.

"SAÇLARIMI SIFIRA VURDURACAĞIM"

Tanju Çolak, "Yaşatın ya! Sokaklara çıkalım ya! Bayrakları alalım ya! Sırtımıza alalım çocuklar sizleri. Ama tur atlayın... Tur atlayın söz veriyorum saçlarımı kazıtacağım. En son ilkokula giderken sıfıra vurdurmuştum, tam 55 sene sonra saçlarımı sıfıra vurduracağım. Şeref sözü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sözler sosyal medyada da gündem olurken, Galatasraylı futbolcuların da umutlu konuştuğu belirtiliyor.