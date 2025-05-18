Taraftar ortalamasında da Galatasaray zirvede

Haber Merkezi

Süper Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala Galatasaray topladığı 89 puanla birlikte rakiplerinin önünde 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı takımın bu başarısında ise en önemli paylardan biri de taraftarlara ait oldu.

GALATASARAY, TRİBÜNDE DE ŞAMPİYON

Takımlarını yalnız bırakmayan futbolseverler tribünde Galatasaray’a destek olarak Süper Lig’in zirvesinde yer aldı. 36 haftası geride kalan ligimizde seyirci ortalamaları da belli oldu.

Galatasaray, geride kalan maçlarda 679.587 kişiyi tribüne çekerken 42.474 ortalama yakaladı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki karşılaşmalarını ise 568.254 kişi izledi. Seyirci sayısında sarı-lacivertliler, 35.516 ortalama ile ezeli rakibinin gerisinde kaldı.

Bu rakamlara göre Galatasaray taraftarı ligi zirvede bitiren takımı gibi taraftar liginde de şampiyon oldu.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR VE SAMSUNSPOR TAKİP ETTİ

Öte yandan Beşiktaş, iç saha maçlarında ortalama 27 bin 997 seyirciyi tribünlere çekerken toplamda 475.941'e ulaştı. Trabzonspor, sahasındaki 17 müsabakada 18.901 ortalama ile 4. sırada yer buldu.

Akyazı Stadı'nda Karadeniz ekibinin maçlarına 283.512 kişi geldi. Dört büyükler dışında evinde en fazla seyirciye oynayan takım unvanını Samsunspor aldı. Kırmızı-beyazlılar, 15.880 ortalama tutturdu.