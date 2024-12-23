İHA

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan müsabaka devam ederken bir taraftar sahaya girerek Galatasaraylı futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Güvenlik güçlerinin taraftarı yakalamak istediği sırada sahaya giren tribün lideri Ahmet Dirgenali şahsı darp etti.

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SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından sahaya giren iki taraftar da güvenlik güçleri tarafından alandan uzaklaştırılırken, Dirgenali ise polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ahmet Dirgenali, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor