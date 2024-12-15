Taraftar rekoru kırıldı! Eskişehirspor, liderlik koltuğuna oturdu

İHA

Bölgesel Amatör Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor ve Manavgat Belediyespor karşı karşıya geldi.

Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 12. dakikasında Tugay Tiryaki'nin attığı golle Manavgat Belediyespor öne geçti.

15. dakikada Sertaç Kayatekin'in attığı golle Eskişehirspor'un durumu eşitlemesinin ardından 1-1'lik skorla ilk yarı sona erdi.

İkinci yarıda ise 72. dakikada Yakup Demirci'nin golüyle Eskişehirspor kritik maçı 2-1 kazandı.

REKOR KIRILDI

Eskişehirspor için bir hayli kritik olan maça taraftarın ilgisi yoğun oldu.

Türkiye'nin diğer illerinde yaşayan Eskişehirsporlu vatandaşlar da takıma destek olmak için maça gelirken, 30 bin 358 seyircinin canlı olarak izlediği karşılaşma ligin en yüksek seyirci ile tribünden takip edilen maçı olarak kayıtlara geçti.

Siyah-kırmızı formaları ve atkıları ile tribünlerde görsel şovlar yapan coşkulu taraftar, maç boyunca hep bir ağızdan tezahüratlar yaparak takıma destek verdi.

Hakemin son düdüğünün çalmasıyla hem takım, hem yönetim hem de taraftarın büyük bir sevinç yaşadığı görüldü.

"ŞAMPİYONLUK İPİNİ SENE SONUNDA GÖĞÜSLEYECEĞİZ"

Rekor sayıda taraftarın katılım gösterdiği maçla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, şunları dedi: