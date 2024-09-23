Taraftarla tartışan Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maç sonu Trabzonsporlu taraftarlarla tartışma yaşamıştı. Genç teknik adamın 1 maç ceza aldığı açıklandı.

Haber Merkezi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 6. haftasında bugün akşam İzmir’de Göztepe’ye konuk olacak. Zorlu Göztepe maçı öncesi PFDK’dan Kayserispor’a kötü haber geldi.

BURAK YILMAZ KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Ligin 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın ardından Disiplin Kurulu tarafından ’hakaret’ nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Burak Yılmaz’a 1 maç ceza geldi.

Ceza alan genç teknik adam, bugün akşam oynanacak olan Göztepe maçında takımının başında yer almayacak. Yılmaz karşılaşmayı tribünden takip edecek.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'de erteleme maçında Trabzonspor konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Maçın ardından Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz ile Trabzon tribünleri arasında gerilim yaşandı.

Tribünlerle tartışan Burak Yılmaz; "Ben bu kulübe hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım." derken görüldü.

Sonrasında tartışma devam etti. Burak Yılmaz, polislerin güvenlik önlemi altında saha kenarından soyunma odalarına yönlendirildi.