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    Taraftarla tartışan Josef de Souza kırmızı kart gördü

    Süper Lig'de Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından çıkan tartışma sonrası Josef de Souza kırmızı kart gördü.
    • 05.09.2022 - 00:36
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    Taraftarla tartışan Josef de Souza kırmızı kart gördü

    Süper Lig'de Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından Josef de Souza kırmızı kart gördü.

    Maç bitiminde kırmızı

    Bir Ankaragücü taraftarı, maçın bitmesinin ardından Cenk Tosun ve Salih Uçan'a tekme attı. Josef de Souza ise tekme atan kişiyi yakaladı ve bölgeden uzaklaştırdı.

    Maçın hakemi Mete Kalkavan, Josef de Souza'ya taraftar ile yaşadığı gerginlikten dolayı kırmızı kart gösterdi.

    Taraftarla tartışan Josef de Souza kırmızı kart gördü #1

    Taraftarla tartışan Josef de Souza kırmızı kart gördü #2


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