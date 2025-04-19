AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, sürekli kazanmak ve oyunu domine etmek isteyen bir çalıştırıcı olduğunu vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, gol atabilen bir takım olduklarını, artık savunma anlamında da iyi işler yaptıklarını söyledi.

"BEN SÜREKLİ KAZANMAK İSTİYORUM"

Daha iyi yerlere gelmeyi hedeflediklerini sözlerine ekleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Ben sürekli kazanmak istiyorum, oyunu domine etmek istiyorum. Bu yüzden de zaman zaman hırsıma yenik düşüyorum. Bunu da bilinçli yaptığımı düşünmesinler. Tamamen oyunun gücüne, oyunun sıcaklığına kapıldığım için oluyor. Yoksa bir hata yapıyorsam, karşılığını da sarı kart olarak alıyorum.

"YORUM YAPMAM UYGUN DEĞİL"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili soruyu yanıtlamak istemeyen Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:

Şampiyonluk yarışıyla ilgili yorum yapmam uygun değil, hak eden şampiyon olsun. Bana oyuncularımı sorun, Fall'u sorun, Aytaç'ı sorun. Başka oyuncularla ilgilenmiyorum, kendi oyuncularımla ilgileniyorum.

"BEN MAÇIN HER ANINI YAŞIYORUM"

Hücum oyuncularından Da Costa'nın kendileri adına çok önemli ve değerli bir isim olduğunu dile getiren Burak Yılmaz, deneyimli oyuncunun liderlik özelliklerinin kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

Geride kalan 3 haftada 5'li oynadıklarını ancak Sivasspor karşısında 4'lüye döndüklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

Bunun bir sebebi vardı ama burada söylemenin uygun olacağını düşünmüyorum. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu bir spor, bunu unutmayalım. Galibiyet ve mağlubiyet bunun içinde var ama Kasımpaşa'nın, böyle güzel bir kulübün hedefi her zaman yukarılardır. Benim gergin olmam ya da bağırıp itiraz etmem olmalı, ben maçın her anını yaşıyorum.

"ONU BİRAZ DAHA RAHAT OYNATIYORUZ"

Takımın önemli isimlerinden Fall'un da performansını değerlendiren Yılmaz, şu şekilde konuştu:

Fall ben geldikten sonra 6 gol attı, 5 asist yaptı. Onu biraz daha rahat oynatıyoruz. Hücumda daha çok istediğini yapsın, özgür oynasın dedik. O da karşılığını veriyor. Kendisine teşekkür ediyorum, inşallah gelişerek devam eder.

"BEN BÖYLE ŞEYLERE HİÇBİR ZAMAN GELEMEM"

Kayserispor ile geçen hafta oynanan maçın ardından bir taraftarla tartışmasıyla ilgili de konuşan Yılmaz, şunları söyledi: