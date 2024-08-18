Tarihe geçen gol! Brian Samudio, 23. saniyede attı
Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabaka ise adeta golle başladı.

23. SANİYEDE ATTI

Antalyaspor'da henüz 23. saniyede rakip ceza sahasında topla buluşan Braian Samudio, fileleri havalandırdı.

Hücum oyuncusu, böylelikle, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun en erken golünü kaydetti.

TARİHE GEÇTİ

Bu gol aynı zamanda Antalyaspor'un tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)