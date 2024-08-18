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Tarihe geçen gol! Brian Samudio, 23. saniyede attı

Tarihe geçen gol! Brian Samudio, 23. saniyede attı Antalyaspor'un hücum oyuncusu Braian Samudio, Beşiktaş'la oynanan lig maçının 23. saniyesinde ağları sarstı. Kaydedilen bu gol Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.