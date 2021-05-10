Tarık Çamdal: Bu şampiyonluk benim için en özeli

Tarık Çamdal: Bu şampiyonluk benim için en özeli

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Adana Demirspor'un deneyimli futbolcusu Tarık Çamdal, değerlendirmelerde bulundu.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen ancak beklenen performansı veremeyen Tarık Çamdal, Adana Demirspor'la yaşadığı şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Tarık Çamdal, yılların verdiği hasreti sona erdirdiklerini aktararak, yazdıkları şampiyonluk hikayesinin bir parçası olmanın inanılmaz bir mutluluk olduğunu söyledi.

Tarık Çamdal: Bu şampiyonluk benim için en özeli - İZLE



"BU ŞAMPİYONLUK EN ÖZELİ"

Geçmişte şampiyonluklar yaşadığını vurgulayan Tarık Çamdal, "Bu şampiyonluk benim için en güzeli. Ben kendimi buraya ait hissediyorum. Burada güzel bir aile ortamı var. Bunu başardığımız için inanılmaz mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine Çamdal'a, sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi. Bilindiği üzere tecrübeli futbolcu, Galatararay ile 2014-2015 ve 2017-2018 yıllarında şampiyonluk yaşamıştı.