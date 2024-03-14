Tarık Ongun, UEFA CORE Kursu'na katıldı TFF Yardımcı Hakem Koçu Tarık Ongun, UEFA'nın CORE Projesi (Centre of Refereeing Excellence) kapsamında, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 7 hakem triosunun katıldığı 8 günlük Seminerde Yardımcı Hakem Koçu olarak görevlendirildi.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Yardımcı Hakem Koçu olarak görev yapan Tarık Ongun UEFA'nın seminerine katıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ilki 2010 yılında düzenlenen CORE Projesinin 58'incisi 5-12 Mart'ta İsviçre'de UEFA Merkezinde, 7 farklı ülkeden (Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç, Hırvatistan ve Hollanda), toplam 21 genç ve gelecek vadeden hakem ile yardımcı hakemin katılımıyla gerçekleştirildi.

Birçok alanda çalışmalar gerçekleşti

CORE kursunda hakemlere verilen 360 derece teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra fiziksel yeterlilik testi uygulanırken farklı saha uygulamaları ile mental çalışmalar yapıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)