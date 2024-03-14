Tarık Ongun, UEFA CORE Kursu'na katıldı

AA
Türkiye Futbol Federasyonu'nda Yardımcı Hakem Koçu olarak görev yapan Tarık Ongun UEFA'nın seminerine katıldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, ilki 2010 yılında düzenlenen CORE Projesinin 58'incisi 5-12 Mart'ta İsviçre'de UEFA Merkezinde, 7 farklı ülkeden (Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç, Hırvatistan ve Hollanda), toplam 21 genç ve gelecek vadeden hakem ile yardımcı hakemin katılımıyla gerçekleştirildi.
Birçok alanda çalışmalar gerçekleşti
CORE kursunda hakemlere verilen 360 derece teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra fiziksel yeterlilik testi uygulanırken farklı saha uygulamaları ile mental çalışmalar yapıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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