Euro
10.3718
0.52%
Dolar
8.8735
0.64%
Altın
497.3
0.22%
Borsa
1.386
-0.43%
Bitcoin
372.824
-4.22%
EXEN Coin
19.98
-6.50%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Tarsus İdman Yurdu, Ergün Penbe ile yollarını ayırdı

    Tarsus İdman Yurdu'da teknik direktör Ergün Penbe ile yollar ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tarsus İdman Yurdu, Ergün Penbe ile yollarını ayırdı

    TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nun başkanı Harun Şahin Kırbıyık, teknik direktör Ergün Penbe'yle yolların ayrıldığını duyurdu.

    Yaptığı yazılı açıklamada Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu'na 2 sezon hizmet eden ve yeni sezon için yeniden anlaşma sağlanan teknik direktör Ergün Penbe'nin görevine, yönetim kurulu kararıyla son verildiğini kaydetti.

    “ERGÜN PENBE’YE BAŞARILAR DİLERİZ”

    Kırbıyık, "Sayın Ergün Penbe'ye bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diler, kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

    Tarsus İdman Yurdu, Ergün Penbe ile yollarını ayırdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir