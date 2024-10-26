Tartışılan an! Göztepe'nin Trabzonspor'a attığı gol iptal oldu

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Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında yaşanan bir an ise tartışma yarattı.

GÖZTEPE, SOLET'LE GOLÜ BULDU

Maçın 9. dakikasında Göztepe'nin kullandığı uzun taç atışında hava topuna çıkan ve topu elinden kaçıran Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Isaac Solet'nin gol vuruşuna engel olamadı.

HAKEM GOLÜ İPTAL ETTİ

Solet gol sevincine hazırlanırken hakem Cihan Aydın hava topu mücadelesinde Uğurcan Çakır'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karara yoğun tepki gösteren Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov sarı kartla cezalandırıldı.

VAR'LA GÖRÜŞTÜ KARAR DEĞİŞMEDİ

VAR ile görüştüğünü oyunculara ileten hakem Cihan Aydın, kısa süre içinde oyunun serbest vuruş ile devam etmesini istedi ve oyun 0-0 devam etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)