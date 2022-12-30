Tartışılan hakem Erkan Özdamar'ın dans videoları

Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın, verdiği tartışmalı kararın ardından zumba dansı yaptığı videolar gündem oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşılaştı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mertens ve Barış Alper Yılmaz attı. Maçın 50. dakikasında Galatasaray'ın 1-0 önde olduğu anda yaşanan pozisyon ise gündem oldu.

Sol kanattan Saba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde yaşanan karambolde Muslera'nın kurtardığı topu Ulvestad ağlara gönderdi.

Neden iptal edildiğini kimse anlayamadı

Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar, gol kararını verse de VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu inceledi.

6 dakika süren incelemenin ardından Erkan Özdamar, golü geçersiz kıldı.

Kimsenin anlayamadığı karar sonrası pozisyon tartışma konusu oldu.

Erkan Özdamar karşılaşma sonrası tartışılırken, ünlü hakemim zumba hocalığı yapıyor oluşu sosyal medyada gündem oldu.

Zumba hocası Erkan Özdamar

Tartışmalı kararın ardından 'zumba eğitmenliğine dön' çağrısı yapıldı

Hakemliğinin yanı sıra zumba eğitmenliği de yapan Özdamar, sosyal medya hesabından yaptığı zumba danslarını paylaşıyor.

Öte yandan sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Özdamar'ın verdiği tartışmalı karar sonrası hakemliği bırakıp zumba eğitmenliğine devam etmesi gerektiğini de söyledi.