Tartışma konusu olan Mauro Icardi'nin penaltı pozisyonunu eski hakemler yorumladı Gaziantep deplasmanında Galatasaray'ın kazandığı penaltı, tartışma yaratmıştı. Trio programında eski hakemler pozisyon için penaltı kararının doğru olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların üstün oynadığı maçta Mauro Icardi'nin 2, Kerem Aktürkoğlu'nun ise 1 golü ile Galatasaray, bu zorlu deplasmandan 3 puanı 3 golle alarak yoluna devam etti.

Mücadelede bazı pozisyonlar tartışma yarattı. Onlardan biri de Icardi'nin rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon...

Sosyal medyada bu pozisyonun penaltı olmadığıyla ilgili birkaç görüş olsa da penaltı olduğuna dair yorumlar daha ağır basmıştı.

"Penaltı doğru karar"

Yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında eski hakemlerden; Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran bu pozisyonu yorumladı.

Bu isimlerin yorumları ise şöyle:

Deniz Çoban: "Penaltı doğru karar."

Bülent Yıldırım: "Penaltıdan şüphem yok. Ömürcan ayağını savuruyor ve ayağı, Iacardi'ye geliyor. Icardi sonrasında sol eliyle rakibine vuruyor. Penaltı doğru, Icardi'ye sarı çıkmalıydı."

Bahattin Duran: "Icardi'ye tekme var, penaltı."