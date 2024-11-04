Tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR

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Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının ardından VAR kararları bir kez daha gündeme geldi.

ESH Spor, maç sırasında yaşanan sert darbeleri ve tartışmalı pozisyonları daha doğru değerlendirebilmek adına "nano sensör" teknolojisine dayalı bir çözüm önerisi sundu.

NANO SENSÖRLER İLE ANLIK ŞİDDET ÖLÇÜMÜ

ESH Spor’un önerisine göre, futbolcuların kramponlarına, çoraplarına ve formalarına yerleştirilecek nano sensörler, temasların şiddetini ölçerek anında VAR sistemine bildirebilir.

Bu teknolojiyle çarpışma ve dokunmaların detayı daha net analiz edilebilir. Böylece, pozisyonun sarı mı yoksa kırmızı kart mı gerektirdiği veya faul olup olmadığı daha güvenilir bir şekilde değerlendirilebilir.

5G ALTYAPISIYLA HIZLI VERİ AKIŞI

Bu verilerin anlık olarak iletilebilmesi için stadyumda düşük gecikmeli bir 5G ağı kurmak gerekiyor. Bu altyapı sayesinde nano sensörlerden gelen tüm veriler anında VAR bilgisayarına iletilerek kararların hızlanması ve doğruluğunun artması sağlanabilir.

YAPAY ZEKA İLE DESTEKLENMİŞ VAR

ESH Spor, ayrıca VAR sistemine yapay zeka desteği öneriyor. Nano sensörlerin gönderdiği verileri analiz eden yapay zeka, temasın şiddetini ve faul olup olmadığını değerlendirip VAR hakemine öneri sunabilir. Ancak nihai karar yine insan hakeme ait olur; yapay zeka sadece destekleyici bir rol oynar.

KULÜPLERE DETAYLI VERİ PAYLAŞIMI

Kulüplerle paylaşılacak bu verilerle, oyuncuların performansları ve sağlık durumları daha ayrıntılı şekilde analiz edilebilir. Tabii ki, bu veri paylaşımı gizlilik ve etik kurallar çerçevesinde yapılmalı.

OLASI SORUNLAR NELER?

ESH Spor’un önerisi teoride oldukça etkili görünüyor; ancak bu sistemi sahalara taşımak büyük bir maliyet ve gelişmiş altyapı gerektiriyor. Veri güvenliği, gizlilik ve anlık analizlerin aksaması gibi potansiyel riskler de çözülmesi gereken başlıca zorluklar olarak öne çıkıyor.

Futbol otoritelerinin bu tür yeniliklere yeşil ışık yakması ve teknoloji altyapısının gelişmesiyle, bu tip gelişmiş bir sistemi sahalarda görmek yakın gelecekte mümkün olabilir.