Tayfur Bingöl, 39. saniyede Beşiktaş'a gol attı

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Süper Lig'de 25. haftanın açılış mücadelesinde Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk saniyelerinde ev sahibi takım Eyüpspor öne geçti.

39. saniyede Emre Mor'un savunma arkasına şık pasını ceza sahası sol çaprazda önüne alan Tayfur Bingöl, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

BEŞİKTAŞ'A İLK GOLÜNÜ ATTI

Sezon başında Beşiktaş'tan Eyüpspor'a kiralanan Tayfur, kariyerinde ilk kez siyah-beyazlı takıma karşı sevinci yaşadı.

Tayfur'un kaydettiği golün ardından ise sevinç yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Tayfur'un attığı gol Beşiktaş'ın bu sezon Antalyaspor'dan sonra en erken yediği ikinci oldu.