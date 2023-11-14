Tayfur Bingöl, Beşiktaş taraftarıyla tartıştı! Beşiktaş'ta forma giyen Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından kendisini eleştiren taraftara verdiği yanıtla gündem yarattı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de ezeli rakiplerinin 9 puan gerisinde kalan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta çıkış yakalamak adına göreve deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay getirilmişti.

Siyah-beyazlı takımın efsane ismi, ikinci dönemine Başakşehir karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle başladı.

Maçın ardından ise geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen sezon başında da bonservisiyle siyah-beyazlı takıma imza atan Tayfur Bingöl, bir taraftarla tartışma yaşadı.

"Beynin olmadığından seni de anlıyorum"

Sosyal medyadan bir taraftarın kendisini yakışıksız bir dille eleştirmesine yanıt veren 30 yaşındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Taraftarın, "Defol git şu takımdan. Sen Beşiktaş'ın oyuncusu olamazsın" sözüne cevap veren Tayfur Bingöl, "Beynin olmadığından seni de anlıyorum" dedi.

Yaşananların ardından Beşiktaş taraftarı, Tayfur Bingöl'ün bu hakaretine büyük tepki gösterdi.